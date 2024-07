Arrestato Giacomo Bozzoli latitante da 10 giorni | ecco dove si era rifugiato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si è conclusa la fuga di, resosi irreperibile dopo la condanna della Corte di Cassazione all’ergastolo per l’uccisione dello zio Mario. Il 39enne bresciano è stato fermato a Soiano del Garda, nella sua villa, alle 17:45 di oggi. Secondo le ricostruzioniera andato in Spagna passando per la Francia e infine aveva fatto nuovamente ritorno in Italia. Il racconto del figlio diNella giornata di ieri i carabinieri del comando provinciale di Brescia, insieme agli inquirenti della procura, avevano ascoltato il figlio didi 9 anni in modalità protetta. Il bambino di fatto ha confermato la versione della mamma, Antonella Colossi, secondo la quale la famiglia si sarebbe fermata prima in Costa Azzurra, poi all’acquario di Valencia e infine a Marbella,poi il padre avrebbe proseguito la fuga da solo.