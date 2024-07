Aria di musica la città si mobilita Oggi le anteprime di Umbria Jazz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si respiradiin. La macchina organizzativa e logistica è a pieno regime, palchi e location sono pronti, i servizi di sicurezza e mobilità si intensificano. Il minimetrò prolunga il suo orario: da domani a domenica 21 luglio sarà in funzione fino all’1.45 (ultima corsa). Inoltre domenica 14 e 21 l’orario d’apertura sarà anticipato alle 8.30. Sarà disponibile anche un servizio speciale autobus dalle 16, dalla stazione di Pian di Massiano e mercoledì 17 a mezzogiorno si terrà alla stazione di Pian di Massiano, l’esibizione dei Funk Off, con inizio alle 11.30 da Corso Vannucci. Attivato anche il piano di sicurezza speciale per il concerto evento di Lenny Kravitz di questo sabato alle 21.30 (apertura dei cancelli alle 18).