Zaccagni e Nasti in vacanza tra i delfini di Oltremare | relax prima del secondo figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Rimini, 10 luglio 2024 – Vacanze in Riviera per un calciatore della Lazio e della Nazionale, in compagnia della famiglia. Mattia, eroe dell’ultimo minuto della gara contro la Croazia nei gironi di Euro 2024, ha scelto il parco acquaticodi Riccione per trascorrere un po’ di benessere in compagnia della moglie, l’influencer e modella napoletana Chiaradell’attesa nascita del. Con loro anche il piccolo Thiago, di quasi 2 anni, e alcuni familiari. “Ci venivo spesso da piccolo” “Volevamo far conoscere il mondo deial piccolo Thiago – dicono Mattia e Chiara –, la laguna è stupenda e abbiamo incontrato la squadra addestratori. I ragazzi ci hanno spiegato tante particolarità su questi animali, sull’amore e sul rispetto verso questi splendidi mammiferi marini”.