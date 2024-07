Viganò viaggio nell' eremo dello scisma tra silenzi misteri e porte chiuse

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Blindatia quiete della Palanzana di Viterbo tra una riservatezza che sfiora la clausura e tentativi di depistaggio nei confronti di chi osa chiedere informazioni citofonando al cancello. Siamo all'di Sant'Antonio dell'associazione Exsurge Domine, dove ha sede il quartier generale deglitici di monsignor Carlo Maria. Fuori la strada è deserta, nessun fedele in pellegrinaggio, passa solo qualche escursionista, diretto verso la cima del promontorio, che alle vicissitudini di Santa Romana Chiesa non sembra affatto interessato. Il convento, per la cronaca, fu fondato nel 1500 dai cappuccini. Nel 1870, anno della presa di Roma, fu alienato e venne acquisito da due frati per poi tornare'alveo dei cappuccini. Rimasto abbandonato a causa del calo delle vocazioni, fu acquistato negli anni Sessanta dalla signorina Alfieri, fondatrice di Familia Christi.