Tour de France 2024 | la resurrezione di Amleto

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha vinto l’undicesima tappa del 111°de, una escursione di 211 chilometri, condita da 4.192 metri di dislivello, sui saliscendi del Massiccio Centrale con partenza da Evaux Les Bains e arrivo a Le Lioran. Il vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle ha battuto, in una volata a due, il rivale storico Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Al terzo posto, staccato di 25?, con una prova superiore a ogni aspettativa, si è piazzato il belga Remco Evenepoel (Soudal Quickstep). La classifica generale vede i tre campioni sopracitati in fuga. Pogacar adesso può vantare un margine di 1’06” su Remco con lo scandinavo terzo a 1’14”. Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), quarto sul traguardo, occupa analogo posto in graduatoria a 2’15” dalla maglia gialla.