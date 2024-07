Tennis Paolini fa di nuovo la storia | è in semi a Wimbledon Out Sinner

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Infinale affronterà la croata Vekic Ilitaliano per ora è così. Per una sconfitta, quella di, arriva una vittoria, quella di. I due azzurri, ieri 9 luglio, hanno provato ad avanzare a. Il numero uno al mondo, in cinque set si è arreso al russo Daniil Medvedev dopo aver dovuto anche chiamare un medical time out per una condizione fisica non ottimale. Dopo la sconfitta dell’altoatesino, è scesa in campo Jasmineche invece non ha lasciato scampo all’americana Emma Navarro ed è volata infinale. Leggi anche: Non solo, l’Italia si accorge di Jasmine: chi è lata È la prima volta di un’italiana ae la sua prima volta su erba, dove fino a un mese fa, non aveva ancora mai vinto un match.