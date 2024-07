Strage di Erba è il giorno del verdetto sulla revisione del processo Olindo | Ci spero davvero Ecco cosa può succedere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Oggi i giudici della Corte d’Appello di Brescia decidono sulle istanze dipresentate dalla difesa diRomano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per ladiin cui nel dicembre 2006 rimasero uccise quattro persone, tra cui un bimbo di due anni. Le prospettive all’orizzonte in sostanza sono due: o i magistrati optano per una dichiarazione di inammissibilità, quindi confermano la sentenza di condanna, oppure si dispongono nuove prove, come chiesto dalla difesa, e si apre un nuovo. «Io cinella», ha commentato speranzosoin una pausa dei lavori. La decisione potrebbe arrivare nel primo pomeriggio. Il procuratore ha annunciato un intervento breve e ha fatto sapere che non farà repliche perché «abbiamo ritenuto che a un anno di distanza dalla presentazione della prima richiesta disia giunto il momento di sentire la parola del giudice».