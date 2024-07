Sospensione delle attività per due locali di Ischia a causa di risse e disordini

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Disposte chiusure temporanee dopo interventiforze dell’ordine per sedaree arresti, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato di, ha disposto laper 5 giornidi somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di intrattenimento e pubblico spettacolo nei confronti di un locale di. In particolare, la notte dello scorso 5 maggio, i poliziotti erano intervenuti presso il locale a seguito di una segnalazione di una rissa in atto tra alcuni avventori. Gli operatori, giunti sul posto, avevano notato gruppi di giovani fronteggiarsi, sia all’esterno che all’interno del locale, prendendosi a calci e pugni.