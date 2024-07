Serie D San Marino Montanari fa ’squadra’ e punta sugli impianti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In attesa delle prime mosse del mercato estivo, e in attesa quindi di conoscere la squadra che mister Cascione avrà a disposizione, il presidente del SanEmilianoracconta i suoi progetti sul Titano. La sua avventura nel pallone della piccola Repubblica è iniziata appena qualche mese fa, dopo le esperienze di Siena e Legnago. "Applico nel calcio – spiega– quelle regole e quelle esperienze dirette e indirette avute dalle altre mie aziende, che hanno portato risultati positivi. Poi naturalmente è fondamentale il circondarsi di validi collaboratori esperti del settore ai quali affidare o supervisionare incarichi di responsabilità". Progetti in campo e sul campo pensando alle infrastrutture. È notizia di qualche settimana fa, infatti, l’acquisizione dei terreni di Pietracuta sui quali fare nascere la nuova base del San