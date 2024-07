Serie A2 maschile Lo staff del Volley Banca Macerata Confermati Pacetti e Martusciello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I tecnici Marcoed Ettorecollaboreranno con Maurizio Castellano, coach del. Entranmbi hanno lavorato come coach nel settore giovanile biancorosso e con la prima squadra inA e per il prossimo anno saranno ancora assistenti allenatori. "C’è tanto entusiasmo a– commenta– e veniamo da una vittoria del campionato attesa da anni. Ora partiamo in A2 con unosolido, affiatato e questo è un punto di forza". Alle spalle anche un anno in più di collaborazione con Castellano. "Con il coach si è creato un bel rapporto. Ci confrontiamo spesso e si lavora bene insieme, è un aspetto fondamentale per ottenere risultati importanti e rappresenta una base solida anche per l’impegno in A2.