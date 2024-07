Sam Raimi dirige e produce l’horror thriller Send Help

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024) SamSam, architetto del franchise de La Casa, ha concluso un accordo perre e produrre, un nuovohorror per 20th Century Studios. Non ancora ufficialmente approvato dallo studio, secondo Deadline, il film è descritto come unhorror ambientato su un’isola. Si dice che la storia cada da qualche parte tra l’adattamento di Stephen King di Rob Reiner Misery e il classico Castaway di Robert Zemeckis. Il film è basato su una sceneggiatura originale di Damian Shannon e Mark Swift (Baywatch).produrrà insieme a Zainab Azizi sottoProductions, e il film dovrebbe uscire nelle sale. Samtorna alUno dei registi di genere più influenti ancora in attività,è responsabile del franchise de La Casa, il cui capitolo più recente, Evil Dead Rise, ha incassato oltre 147 milioni di dollari in tutto il mondo la scorsa primavera.