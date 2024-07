Riassunto | Boston BioProducts rafforza il suo team dirigente commerciale con il nuovo Responsabile della gestione prodotti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mahadevan Sethuraman entra in azienda per guidare la crescita dei reagenti delle colture cellulari, degli strumenti diagnostici e delle soluzioni di biolavorazione MILFORD, Mass.–(BUSINESS WIRE)–, storico produttore di reagenti standard e personalizzati per il settore delle scienzevita, oggi ha annunciato la nomina di Mahadevan (Maha) Sethuraman, Ph.D. a. Sethuraman porta con sé un’ampia esperienza nel marketing strategico e nelladeimaturata negli otto anni di carriera presso Thermo Fisher Scientific, dove ha diretto lae il marketing deiper soluzioni tampone, sostanze chimiche e strumenti reagenti per il settore delle scienzevita.