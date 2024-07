Quarta Repubblica rissa in studio con Cicalone | Guarda che ti mena!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo essere diventato una star di youtube grazie ai suoi video in cui riprende i borseggiatori nella metro di Roma, sembra che Simonestia diventando un ospite quasi fisso dei talk show televisivi. E lui stesso non esclude addirittura una possibile discesa in campo in politica. Intanto, però, proprio durante un sua ospitata tv, gli animi si surriscaldano fin troppo tra lui e gli altri ospiti. Succede durante l’ultima puntata di, andata in onda lunedì 8 luglio su Rete 4. Il video dello scontro è virale sui social.Leggi anche: “Vota”, l’influencer romano annuncia la sua discesa in campo: “Ci sto pensando seriamente” Volano parole grosse aA dare fuoco alle polveri è l’esponente del Pd Lorenzo Pacini, il quale afferma che quello di“non è giornalismo.