Pagelle Tour de France 2024 | Vingegaard-Pogacar scontro epico Benissimo Giulio Ciccone

(Di mercoledì 10 luglio 2024)UNDICESIMA TAPPADEJonas, voto 10: eccezionale. Le lacrime al traguardo testimoniano l’impresa odierna del danese. Non tienesul primo scatto, va avanti regolare e, sulla penultima salita di giornata, fa la differenza in modo clamoroso: riprende lo sloveno e lo batte clamorosamente in volata. Colpaccio, se si pensa che tre mesi fa era in terapia intensiva. È pronto a ribaltare questa Grande Boucle, andando a caccia della tripletta. Tadej, voto 7,5: oggi contro questoc’era poco da fare. Lo sloveno dà spettacolo come di consueto, prova ad attaccare a 30 chilometri dall’arrivo, guadagna più di 30” sui rivali, ma poi arriva il danese che lo batte. Non perde secondi in classifica generale, ma il colpo può essere a livello morale.