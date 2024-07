Olindo e Rosa attesa per la sentenza di revisione del processo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024)per ladidelsulla strage di Erba. Ecco lo scenario possibile È un giorno cruciale perRomano eBazzi, i coniugi condannati all’ergastolo per la strage di Erba del 2006. Oggi la Corte d’Appello di Brescia dovrà decidere sulla loro istanza didel, presentata nel 2022.Romano eBazzi sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Raffaella Castagna, suo figlio di due anni Youssef Marzouk, la madre di Raffaella Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. I fatti si svolsero l’11 dicembre 2006 ad Erba, in provincia di Como. La difesa dei coniugi Romano e Bazzi ha presentato una istanza didelbasandosi su alcune “nuove prove” emerse negli ultimi anni.