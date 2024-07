Morgan accusato di stalking spuntano i messaggi Warner straccia il contratto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuova bufera su. "Music Italy, alla luce dei contenuti e deiemersi e riportati dalla stampa italiana in data odierna, dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l'artistalasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi", scrive la casa discografica che annuncia la rottura con Marco Castoldi, questo il vero nome dell'artista di Altrove ed ex leader dei Bluvertigo. Il riferimento è al procedimento pere molestie ai danni didi cui ha scritto oggi Selvaggia Lucarelli sul Fatto quotidiano, a seguito delle accuse della ex compagna Angelica Schiatti, pubblicando anche alcunimandati dal cantante alla ex. L'attuale compagno di Schiatti, Edoardo D'Erme, l'artista noto come Calcutta, aveva annunciato poco prima il divorzio dalla stessa casa discografica.