Milano-Cortina | pm decreto governo di gravità inaudita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Illegge con cui il, a giugno, "ha ribadito" che la Fondazione2026 non è un organismo di diritto pubblico, e che è una società privata, è "di una" ed "illegittimo", perché è una legge intervenuta, mentre è in corso un procedimento penale, e che vuole togliere alla magistratura la "prerogativa" della interpretazione delle leggi. Lo hanno sostenuto l'aggiunta diTiziana Siciliano e il pm Alessandro Gobbis nell'udienza al Riesame, a cui ha fatto ricorso la difesa di un indagato nell'inchiesta su presunte irregolarità nella gestione dell'evento delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Il 10 giugno era stata pubblicata una nota del Consiglio dei ministri, con la quale, in sostanza, veniva ribadito, sulla base di un nuovolegge approvato, che le attività svolte dalla Fondazionenon sono disciplinate da norme di diritto pubblico, che la Fondazione non è un organismo di diritto pubblico e opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.