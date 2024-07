L’odissea di Mattia malato di tumore e picchiato in metro per 50 euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I borseggiatori continuano ad essere una piaga sociale sullepolitane di Roma, dove recentemente si è verificato un episodio molto grave. Il problema, oltre ovviamente al rischio di vedersi sfilare il portafogli con i soldi e i documenti, è che questi borseggiatori si sentono sempre più impuniti e non hanno paura di usare le mani se scoperti, come capitò nel novembre del 2023. Come raccontato dal Messaggero, un ragazzo di 30 anni di nomelo scorso 3 luglio si stava recando al reparto di Ematologia dell’Umberto I per sottoporsi alla chemioterapia. La sua auto era guasta e ha dovuto utilizzare i mezzi di trasporto. La vigliacca aggressione dei borseggiatori inha raccontato di aver preso il bus del Cotral fino ad Anagnina, per poi prendere laA fino a Termini, dove si è verificata la brutale aggressione.