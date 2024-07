L’Inter riflette sul nuovo braccetto | ora sono 2 i nomi in pole! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è alla ricerca di undi sinistra, che possa fare da vice Alessandro Bastoni. Duesembrano ad oggi favoriti. RIFLESSIONI IN CORSO –e si sta prendendo tutto il tempo necessario in merito alla questionedi sinistra. L’infortunio di Tajon Buchanan ha, infatti, costretto i nerazzurri ad andare sul mercato. Ma l’obiettivo, com’è già noto, non è un esterno di sinistra bensì un, che possa fare da vice Alessandro Bastoni, consentendo a Carlos Augusto di giocare da laterale tutta fascia. La lista del, abbastanza folta con idi Hermoso, Ricardo Rodriguez, Johan Vasquez, Lorenzo Pirola e Jakub Kiwior, secondo il Corriere dello Sport vede due profili farsi avanti: Rodriguez e Vasquez.