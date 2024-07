La riconferma di Patuelli all’Abi La Camera di commercio | Da lui sostegno alle imprese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo che il comitato esecutivo dell’ABI aveva già indicato Antonioper la conferma a presidente per il prossimo biennio, oggi l’assemblea annuale dell’ABI, presso l’Auditorium della Tecnica a Roma alla presenza del governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e dei vertici degli istituti di credito, lo hato presidente dell’Associazione Bancaria Italiana per il sesto mandato consecutivo. Antonio, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna, resta quindi alla guida dell’associazione che raggruppa le banche che operano in Italia e che conduce dal 31 gennaio 2013. Il presidente dellacidi Ferrara Ravenna, Giorgio Guberti, presente all’Assemblea, esprime le sue congratulazioni: "E’ un grandissimo orgoglio poter rinnovare le mie congratulazioni al presidente Antonioper la sua sesta rielezione alla presidenza dell’Associazione Bancaria Italiana.