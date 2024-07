Il demanio investe 47 miliardi sugli immobili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un miliardo di euro di investimenti avviati nel 2023, tra risorse proprie e di altre amministrazioni, una cifra che entro il 2026 raggiungerà i 4,7per interventi di rifunzionalizzazione e riuso degli, interventi già cresciuti da giugno 2021 e gennaio 2024 del 47% (da 384 a 566). L’Agenzia delsempre di più sul patrimonio pubblico, stando al Rapporto 2024 ‘L’Italia e i suoi benì, presentato ieri a Palazzo Montecitorio. Un’attività che però non basta da sola a coprire la mole dida valorizzare sparsi in tutto il Paese, tanto che l’ente punta ora a un partenariato pubblico-privato, per incrementare "il valore sociale economico e ambientale sui territori". La riqualificazione deglipoco o male utilizzati messa a punto dall’Agenzia (che gestisce 44mila beni per un valore di 62,8di euro), ha permesso lo scorso anno di raggiungere 70 milioni di risparmi in locazioni passive, quanto cioè le pubbliche amministrazioni pagano ai privati per l’affitto di sedi non di proprietà dello Stato, tagli ai costi che dal 2027 raggiungeranno i 147 milioni di euro annui.