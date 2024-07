Firenze il teatro urbano porta alla scoperta di Amerigo Vespucci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 - Dopo Savonarola, “Fiorentini Fantastici” torna con una tappa dedicata ad. Una urban walking attraverso itinerari urbani inusuali che racconta le figure storiche che hanno reso grande. In programma nel Quartiere 1 giovedì 11 luglio alle ore 19 con partenza dChiesa di Ognissanti (Borgo Ognissanti numero 42) fino a Piazza Santa Maria Novella. Con gli attori di Cantiere Obraz. Ideazione di Alessandra Comanducci e Paolo Ciotti. In strada con Michela Cioni e Thomas Harris., 9 marzo 1454 – Siviglia, 22 febbraio 1512) - La storia del fiorentino che ha dato il nome all'America, partendo dChiesa di Borgo Ognissanti quartiere in cui ihanno strutturato la propria attitudine all'essere cittadini; infatti, partendo dal sobborgo rurale di Peretola, ihanno conquistato primae poi tutto il mondo.