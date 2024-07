Ferrari nel caos Cardile si dimette | retroscena cosa c' è dietro al terremoto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ungià preannunciato, ma più grave del previsto nelle tempistiche. Da ieri pomeriggio, Enriconon è più il direttore tecnico della. Una scelta fatta dopo aver accettato la corte faronica dell'Aston Martin di Lawrence Stroll (papà del pilota Lance). Il ruolo in Inghilterra del 49enne toscano, che verrà annunciato domani, sarà meno tecnico del previsto e più gestionale.non sarà direttore tecnico come a Maranello, progettando un elemento centrale nelle prestazioni (il telaio) come motore, sospensioni e gomme. Sarà chiamato a coordinare le varie aree operative, per tentare di colmare un vuoto nel team apparso evidente in questa stagione. E incosì la situazione si è fatta all'improvviso ancora più caotica del previsto, dopo la terribile notizia relativa agli aggiornamenti non funzionanti dal Canada in avanti.