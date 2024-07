Farmaceutica Ucb | in 50 per Giornata del volontariato per ‘Sos Villaggi dei Bambini’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) – E’ l’associazionedei, nella sede di Saronno (Varese), il luogo della secondadeldi Ucb Pharma, azienda biomultinazionale belga, con sede a Milano. L’associazione ha una missione fondamentale: garantire un futuro migliore ai bambini e alle famiglie in difficoltà, offrendo loro un ambiente sicuro e stimolante. Anche Ucb Pharma – si legge in una nota – si impegna quotidianamente per creare valore per le persone, a partire dai pazienti che necessitano di farmaci innovativi per malattie croniche, ma anche per le comunità in cui opera, per chi lavora nell’azienda, per l’economia, per il pianeta. Contribuire positivamente allo sviluppo sociale del suo contesto, sostenendo realtà che quotidianamente investono competenze ed energie in questa direzione, fa quindi pienamente parte di questa responsabilità.