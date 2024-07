Elle Fanning è rimasta completamente sbalordita dalla performance di Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan nel film A Complete Unknown

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dice di esserea bocca aperta. Incredula e ipnotizzata davanti a qu. E non è cheavesse bisogno di impressionare. Sono amici da tanti anni, lei conosce bene il talento del giovane collega. Eppure, racconta l’attrice in un’intervista a Glamour UK, quello cheha fatto sul set del loro nuovo, A, l’ha lasciata senza parole. O meglio, l’ha lasciata con una lunghissima lista di complimenti che, forse, nemmeno lei si aspettava di compilare nei confronti di quel ragazzo. Conosciuto tanti anni fa sul set di Un giorno di pioggia a New York (2019) di Woody Allen.