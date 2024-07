Conson per la difesa Romairone in attacco Chi sono gli obiettivi di mercato del Prato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si resta in attesa di altri colpi ufficiali. Soprattutto nel reparto offensivo e nel pacchetto difensivo. Nessuna novità in casaper il momento, anche se un paio di trattative sembrerebbero più che ben avviate. Dopo i colpi a centrocampo della scorsa settimana, con firma di Remedi e Marino, pare abbastanza probabile che i biancazzurri stiano cercando un difensore centrale da affiancare ai confermati Monticone e Diana, dato che la permanenza di Angeli è decisamente meno scontata rispetto del previsto. Il direttore sportivo Gianluca Berti e il coordinatore tecnico Claudio Sciannamè avrebbero messo gli occhi sull’esperto Diego, classe ’90, ex Chieti (girone F di serie D). Il giocatore può vantare una lunga esperienza in serie C con le maglie di Siena, Potenza, Carrarese, Reggina, Forlì, Viareggio e Siena e sarebbe il profilo giusto per chiudere il pacchetto arretrato.