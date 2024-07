Ancora un suicidio in Irpinia | stavolta è un 76enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA poche ore dal ritrovamento senza vita del corpo di un 30enne che nella giornata di ieri ha deciso di farla finita in una casa in disuso a Montella, si registra un nuovo gesto estremno nella provincia di Avellino.si tratta di un 77enne di Villanova del Battista che è stato infatti dai Carabinieri privo di vita e con evidenti modalità autolesionistiche all'interno di un capanno limitrofo alla sua abitazione. Dopo l'esame esterno eseguito per conto della Procura di Benevento la salma è stata riconsegnata ai suoi familiari.