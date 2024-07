Agguato in piazza a Napoli killer ripresi da dash-cam di un’auto in transito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiHanno ammesso di essere i due centauri che il 24 giugno scorso hanno sparato inSan Vitale, nel quartiere Fuorigrotta di, ma per commettere una rapina, non per uccidere le due persone contro le quali hanno rivolto la pistola esplodendo un colpo ad altezza d’uomo: è una spiegazione che non convince gli inquirenti (la Squadra Mobile e la Dda) e neppure il giudice, quella resa da Alessio Ferrara e Manuel Marino, 18 e 27 anni, ritenuti legati al clan Troncone (uno a colui che è ritenuto l’attuale reggente), sottoposti a fermo dalla Polizia di Stato lo scorso 6 luglio. Nei loro confronti il gip Rosamaria De Lellis ieri ha emesso una misura cautelare in carcere, tra l’altro, per tentato omicidio aggravato dalle finalità mafiose sebbene non abbia convalidato il provvedimento di fermo ritenendo insussistente il pericolo di fuga.