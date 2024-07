Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024)9 LUGLIOORE 08.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI RUTULI E VIA DI PRATICA IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA DOVUTE ANCHE A UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA ANDANDO AVANTI CODE A TRATTI TRA PONTINA EFIUMICINO IN CARREGGITA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS E PROSEGUENDO TRA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTOMACCIO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE CODE SU VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.