Tre professioni per entrare nel futuro La formazione cuore della medicina

(Di martedì 9 luglio 2024) Servirebbe un mindset manageriale per tutti gli operatori sanitari che li renda in grado di cavalcare l’innovazione e affrontare la sfidasostenibilità. Con una “iniezione” di competenze multidisciplinari, perché anche il mondosanità corre verso la contaminazione con discipline di varia natura. Sono le evidenze emerse in uno studio di Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari) dell’università Cattolica del Sacro, promosso da Johnson & Johnson Innovative Medicine, sul tema del mismatch formativo deistisalute. L’analisi è stata presentata ieri, al debuttoJohnson & Johnson Week, “Insieme verso ladel”, una settimana di incontri con clinici, associazioni di pazienti, istituzioni e centri di ricerca per immaginare le evoluzionisanità italiana.