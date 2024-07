Tre giorni magici con i 40 spettacoli di teatro e circo dell' And Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) La Spezia, 9 luglio 2024 – Per trel'And- festa del Fantin, ha animato le vie e le piazzea città con una serie didedicati aldi strada e alcontemporaneo. Oltre 6.500 persone hanno assistito agli, 30 gli artisti impegnati e 40 glimessi inscena Sono questi i numeri di un’edizione particolarmente ricca che ha visto il meglioe compagnie teatrali esibirsi nelle vie e nelle piazze cittadine. Andè un progetto di Artificio23 organizzato con il Comunea Spezia e realizzato grazie al sostegno del ministeroa Cultura e il contributo di Fondazione Carispezia, in collaborazione con associazione culturale Aria. “Un grande successo per questa manifestazione pensata per le famiglie e per i bambini e che risulta essere sempre più apprezzata di anno in anno.