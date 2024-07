Tour de France 2024 le pagelle della decima tappa | treno Alpecin perfetto arriva il sigillo di Philipsen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ledelde, la Orléans-Saint Amand Montrond di 187,3 chilometri. Il gruppoGrande Boucle quest’oggi ha deciso di prolungare di qualche ore la giornata di riposo avuta ieri. Ritmi molto lenti sin dai primi chilometri, un solo mini tentativo di fuga durato pochi minuti e in generale tanti sorrisi e chiacchierate in gruppo verso il gran finale. Finalmentel’acuto di Jasper, ben lanciato dal compagno di squadra Van Der Poel e in grado di tenere a bada il sempre pericoloso Girmay. ORDINE DI ARRIVOLE CLASSIFICHE AGGIORNATE Jasper8 – Volata di rabbia, se così possiamo definirla. Parte lungo, aggressivo, con la volontà di andarsi a prendere il primo successo didopo una prima settimana difficile di