Sissi – La giovane imperatrice | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di martedì 9 luglio 2024)– La: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, martedì 9 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda– La– Die junge Kaiserin),del 1956 diretto da Ernst Marischka con protagonisti Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth, Vilma Degischer e Josef Meinrad, secondo di una trilogia di pellicole romantiche sulla vita dell’austriaca Elisabetta di Baviera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Austria, 1854., sposatasi con Francesco Giuseppe sul finale del primo, si adatta difficilmente e lentamente alla vita di corte della monarchia asburgica, improntata alla più rigida etichetta spagnola. I contrasti maggiori sono con la suocera-zia: l’arciduchessa Sofia, infatti, interviene spesso negli affari della coppia, considerando i novelli sposi troppo giovani e inesperti per mandare avanti una famiglia come si deve, sopratse si tratta di una famiglia imperiale.