Palio il mossiere lascia dopo il caos Le contrade decidono la conferma ma lui se ne va dopo gli insulti

(Di martedì 9 luglio 2024) Siena, 9 luglio 2024 – “Ogni partenza è fine a se stessa, assomiglia alle onde del mare perché non ce n’è una uguale all’altra". Così Daniele Masala, ex campione di pentathlon, oggi docente universitario e cavaliere della Repubblica, nell’agosto 2003 fotografava la fase più delicata e densa di tensioni del, quella della partenza appunto. Tornava14 anni a fare il. Il ruolo più importante perché, come recita l’articolo 65 del Regolamento della Festa senese, "è il solo giudice inappellabile del momento in cui la mossa è da darsi e della sua validità". Quante vittorie sono state, se non decise fortemente influenzate da un abbassamento dei canapi magari avventato. O con lefuori posto. L’operato dela Siena è questione di stato.