Occhiali da sole creme e qualche libro | cosa mettono nella valigia degli italiani

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Crema solare, attrezzatura da trekking o costume da bagno e infradito, casco e pantaloncini da ciclismo o maschera e pinne? Per qualcuno è già arrivato il momento di predisporre la classica listaarticoli da mettere in, a seconda del tipo di vacanza estiva programmata (mare o montagna, sport o relax, etc): anche quest’anno, l’e-commerce si conferma il canale preferito dai consumatori per rifornirsi di quanto necessario in vista delle agognate ferie. Trovaprezzi.it, il noto portale specializzatocomparazione dei prezzi di svariati prodotti e servizi, ha analizzato le tendenze di ricerca dell’estate 2024 e svelato come si stanno organizzando i consumatoriin procinto di partire. Le sorprese non mancano.