McLaren al Goodwood Festival of Speed per celebrare Senna

(Di martedì 9 luglio 2024) Lasarà tra i protagonisti delof, evento prestigioso in programma dall’11 al 14 luglio 2024. Il tema centrale della partecipazione disarà un sentito omaggio al leggendario pilota di Formula 1 Ayrton, un nome indissolubilmente legato alla storia del team di Woking Lasi prepara a sbarcare alof, in programma dall’11 al 14 luglio, per un evento ricco di emozioni e celebrazioni. Protagonista indiscussa sarà la, vestita con la speciale livreaSemper, un capolavoro di artigianalità realizzato daSpecial Operations (MSO). Accanto a lei, sfoggerà i suoi colori la MCL38, nel vestito indossato nel Gran Premio di Monaco 2024. A dare spettacolo sulla storica collina dici saranno due piloti d’eccezione: Bruno, nipote di Ayrton e ambasciatore diAutomotive, che si metterà al volante della MP4/6, la monoposto con cui suo zio conquistò il titolo mondiale nel 1991.