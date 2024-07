Mare in Campania | Balneabile al 98% | c’è l’imbarazzo della scelta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’estate è scoppiata, le spiagge sono già affollate per rinfrescarsi dalla calura che si respira in città: “Lo stato delinè in netto miglioramento, anno per anno: l’Arpac ci conferma la bontà dei dati ogni qual volta ci sono i rilievi. Non solo: anche Legambiente e Goletta Verde ci rassicurano“; ne abbiamo parlato con Salvatore Trinchillo presidente del SIB Sindacato Italiano Balneari di ConfCommercio Italia. “C’è: registriamo il 95%costa. Ilè buono in tutta la regione, in cui c’è ampia offerta commerciale: dalle strutture più economiche, a quelle extra lusso. Quest’offerta così variegata, è unica in Italia“. Qual è stata la zona che ha registrato il miglioramento più importante? “Sicuramente ildel Litorale Domitio: negli ultimi dieci anni, è stata la zona che ha recuperato i migliori dati per la balneazione.