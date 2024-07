LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tutto tranquillo anche in avvicinamento alla volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.31 INEOS schierata al centro della strada, conPogacar e Vingegaard nelle posizioni di testa. Treni dei velocisti ancora lontani dall’entrare in azione. 17.29 E andatura che non si alza nequando manca poco, con il grupposullo stesso ritmo da questa mattina. 17.27 Mancano 15 chilometri al traguardo. 17.25 Frazione completamente pianeggiante e media di 42.5 km/h per il momento, una delle velocità più basse degli ultimi anni per una giornata come questa. 17.22 Cambio di direzione effettuato, vento che passa da laterale a contrario. Nulla da fare, il movimento di questasarà solo la. 17.20 Venti chilometri al traguardo! 17.