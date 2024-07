LIVE Spagna-Francia Europei calcio 2024 in DIRETTA | semifinale o finale anticipata?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alladi, primadeglidi. Al Signal Iduna Park di Dortmund va in scena la partita più attesa dell’intera manifestazione continentale, una sfida che può tranquillamente essere considerata come la. Fischio d’inizio alle 21.00. Laè la squadra fin qui migliore di questo Europeo. Gioco fluido, dinamico, propositivo ed efficacie: il CT De La Fuente ha costruito una macchina perfetta che sa esaltare le caratteristiche di tutti i propri giocatori. Un percorso quasi netto quello degli iberici, che hanno vinto e convinto in tutte e tre le partite del girone, compreso il dominio incontrastato contro l’Italia.