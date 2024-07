La storia dei pirati alle Canarie non è un film

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 9 luglio 2024) Le Isole, trovandosi sulle rotte verso il Nuovo Mondo, oggi rivivono nelle grotte dei tesori e nelle rievocazioni storiche Le Isole, trovandosi sulle rotte verso il Nuovo Mondo, erano un attracco fondamentale per le navi cariche di tesori che viaggiavano tra l’Europa e le Americhe: un ricco bottino che attiròe corsari per razziare le navi e assaltare i porti frequentati da marinai e mercanti. Nelladelle isole queste incursioni furono accompagnate da incendi e saccheggi, per impadronirsi di provviste, denaro, vini, armi, ma anche di indigeni che venivano venduti come schiavi, oltre che per ostacolare il monopolio imposto dalla Castiglia sui porti e sulle tratte commerciali. Un passato affascinante da scoprire visitando alcune grotte che servivano da nascondiglio, torri e fortini di difesa, e partecipandorievocazioni storiche che ancora oggi ricordano quelle antiche imprese.