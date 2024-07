La giunta si presenta Un solo volto nuovo L’esordio di Ambra Torresi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Ieri, in sala consiliare, il sindaco Luca Benesperi hato la nuovache ha un, quello di, in campagna elettorale candidata a sindaco per la lista civica Agliana al centro, che al ballottaggio ha raggiunto un accordo per il sostegno a Benesperi. Tutti gli altri assessori sono riconfermati. Ecco dunque nomi e deleghe. Il sindaco Benesperi, ha le deleghe agli affari generali, rapporti istituzionali, servizi demografici, urbanistica ed edilizia, Pnrr, società partecipate e biblioteca. "Ho preso le deleghe alla biblioteca e alle partecipate – ha detto – perché tengo molto all’apertura della nuova biblioteca e per le partecipate già affiancavo l’ex assessore Gherardi". Fabrizio Baroncelli è riconfermato vicesindaco, con deleghe all’ambiente, verde pubblico, protezione civile e rischio idrogeologico, sicurezza, polizia municipale, servizi informatici.