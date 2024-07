La cessione di Ita a Lufthansa è un’ottima notizia ma la strada è ancora lunga

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 luglio 2024) Alla fine, è arrivato il via libera della Commissione europea all’acquisizione di Ita da parte di: quando l’operazione sarà perfezionata, il vettore tedesco avrà acquisito il quarantuno per cento di quello italiano per la somma di trecentoventicinque milioni. Il resto rimarrà in pancia al Tesoro, ma gli accordi prevedono che dal 2025potrà salire fino al novanta per cento per poi acquisire la totalità del capitale dell’ex Alitalia dopo il 2033. Il disco verde dell’Antitrust europeo è arrivato dopo sette mesi di difficile negoziato, ed è subordinato alladi alcuni slot sulle rotte in cui il merger avrebbe fatto venir meno qualunque alternativa. La rigidità della Commissione ha quasi rischiato di far fallire la trattativa, non considerando che i continui interventi pubblici per ripianare le perdite di Ita costituivano una distorsione della concorrenza molto maggiore di qualunque cosa avrebbe potuto verificarsi sulle singole tratte Tutto bene quel che finisce bene? Sì e no.