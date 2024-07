Italia e Nato verso un ruolo strategico nel Mediterraneo Parla Calovini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 luglio 2024) Mancano una manciata di ore all’inizio del summit annuale della. Nel 75simo anniversario dell’Alleanza Atlantica, i suoi 32 capi di Stato e di governo si riuniranno a Washington per discutere di sfide presenti e prospettive future, come delineato dal segretario generale, Jens Stoltenberg. Insieme al summit, si terrà pure ilPublic Forum, l’occasione per l’Alleanza di incontrare la società civile. L’evento potrà essere seguito solo su Formiche.net, media partnerno del Forum. Dopo aver intervistato l’ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, già vice segretario della, e Roberta Pinotti, già ministra della Difesa, Airpress ha raggiunto l’onorevole Giangiacomo(FdI), membro della delegazionena presso l’Assembleamentare dellae membro della commissione Affari esteri e comunitari della Camera.