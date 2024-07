Giustizia | passa odg Pd anche per sindaci sospensione dopo sentenza definitiva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - “Approvato un ordine del giorno del Pd a prima firma Debora Serracchiani che chiede di superare la differenza di trattamento della norma della legge Severino nella parte in cui sospende icondannati in primo grado e connon, al contrario di quanto avviene per altre cariche pubbliche. L'ordine del giorno, in coerenza con le proposte avanzate dal Pd, esclude che cambi di normativa possano valere per tutti i reati di allarme sociale. L'ordine del giorno approvato dalla camera esclude infatti il superamento dellaper tutti i delitti di allarme sociale, non solo dunque per i reati di mafia e criminalità organizzata come invece era stato proposto con una riformulazione del governo che avrebbe prodotto effetti troppi riduttivi.