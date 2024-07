Ferrovie tedesche cade un mito Un treno su due in ritardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 – Per la Germania gli Europei di calcio sono stati una débacle, ma non sul terreno di gioco: la partita decisiva si è disputata sui binari, dove ildella puntualità tedesca è andato in pezzi. Nel mese di giugno, infatti, lehanno toccato il fondo sul fronte della puntualità: una lunga percorrenza su due è arrivato ina destinazione, in base a un'indagine del quotidiano “Bild”. Nello specifico, solo il 52,5% dei treni a lunga percorrenza è arrivato in orario. Dall'inizio degli Europei, cinque milioni di viaggiatori e tifosi di calcio hanno viaggiato con treni a lunga percorrenza, arrivando negli stadi ino addirittura perdendo del tutto la partita a causa della soppressione dei treni e dei cantieri.