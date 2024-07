È morto il secondo paziente a cui è stato somministrato un rene di maiale geneticamente modificato

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 9 luglio 2024)a riceveredimuore Una donna di 54 anni, residente nel New Jersey e seconda persona a sottoporsi a un trapianto dida, è deceduta domenica dopo 47 giorni con l’organo. I chirurghi del NYU Langone Health hanno confermato la notizia martedì. Lisa Pisano, già affetta da insufficienza renale e cardiaca, ha ricevuto ilil 12 aprile, otto giorni dopo aver ricevuto una pompa cardiaca. Ilrimosso il 29 maggio per via dei danni causati dal flusso sanguigno inadeguato legato alla pompa cardiaca. Dopo l’intervento, è tornata L'articolo Èila cui èundiproviene da News Nosh. .