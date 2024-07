Davide Astori confermata la condanna per il medico sportivo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 – La Corte d’appello di Firenze ha confermato oggi laa un anno per Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport dell’ospedale fiorentino di Careggi e con un passato di consulentedella Fiorentina. Ilè accusato di omicidio colposo per la morte di, capitano della Fiorentina, stroncato da un arresto cardiaco il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro con la squadra in un albergo a Udine. In primo grado, con rito abbreviato davanti al Tribunale di Firenze, Galanti era statoto il 2 aprile 2021 sempre alla stessa pena., secondo gli accertamenti medici, fu vittima di un’aritmia ventricolare, provocata da una grave patologia cardiaca mai diagnosticata. A Giorgio Galanti, 74 anni, che all’epoca dei fatti contestati era direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, la Procura ha contestato il rilascio addi due diversi certificati di idoneità alla pratica del calcio, nel luglio 2016 e nel luglio 2017.