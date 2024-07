Da Sinner a Tamberi con questi campioni l’Italia alle Olimpiadi di Parigi può fare grandi cose

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Ormai manca davvero poco: ledi2024 si stanno avvicinando e l'Italia sa di poter contare su atleti in forma che negli ultimi tempi hanno ottenutorisultati. Come non pensare a Gianmarcoe Marcell Jacobs, che hanno entrambi conquistato la medaglia d'oro agli Europei di atletica che si sono da poco conclusi a Roma. Un'edizione storica per i nostri colori, dal momento che gli azzurri hanno letteralmente dominato il medagliere con un bilancio finale di 24 medaglie, di cui 11 d'oro ( con nove argenti e quattro bronzi). Staffetta Italia Europei atletica Insidefoto/Getty ImagesPer non parlare poi di Jannik, che dopo essere salito al numero uno nel ranking ATP grazie alla vittoria agli Australian Open e alla semifinale al Roland Garros, ha anche vinto per la prima volta sull'erba nel torneo di H, confermando il suo stato di forma strepitoso.