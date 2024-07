Cortona On The Move | 22 Mostre per la XIV Edizione

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 9 luglio 2024) Tra lepreviste ci sono Sexual Fantasies di Myriam Boulos, sulle fantasie sessuali femminili in Medio Oriente, e The Last Safe Abortion di Carmen Winant, sul tema dell’aborto, entrambe per la prima volta in Italia. Tra le anteprime anche Restraint and Desire della coppia di fotografi Ken Graves, scomparso nel 2016, ed Eva Lipman. Philip Montgomery sarà presente con l’acclamato American Mirror sulle fratture interne della società americana. Grazie alla collaborazione con Autolinee Toscane, che dal 2021 sostiene e produce progetti fotografici in partnership conOn The, nasce They Don’t Look Like Me di Niccolò Rastrelli, dedicata al fenomeno dei cosplayer, mostra che sarà presente anche al prossimo Lucca Comics. E poi le collettive: The Body as a Canvas, curata da Lars Lindemann e Paolo Woods, Corpi Celesti – Un percorso negli Archivi Alinari curata dagli scrittori Nicola Lagioia e Chiara Tagliaferri, realizzata in collaborazione con la Fondazione Alinari per la Fotografia, This Is the End, a cura di Paolo Woods e Irene Opezzo e Cronache d’acqua – Immagini dal Nord Italia, una produzione diOn Thein partnership con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia.