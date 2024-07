Campionato italiano di Dama Al via le sfide

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Una vera tradizione quella che lega la federazione e Chianciano Terme che da anni ospita ildi. Da questa mattina scenderanno nello scacchiere le nuove sfida fra campioni e fuoriclasse. L’appuntamento vedrà al via 42 giocatori suddivisi in 4 gruppi: tre le ragazze in gara, Sofia Pandolfo (Verona) Giorgia Senesi (Latina) Margherita Aielli (Velletri). Lo scudetto sarà assegnato nel Primo Gruppo (in pratica la serie A) dove si affronteranno i dieci giocatori più forti, almeno sulla carta, in base alla classifica a punti della Feder. Alessio Scaggiante di Casale sul Sile (Tv) principale favorito per la vittoria finale. Daniele Bertè di Savona, veterano con all’attivo numerosi titoli sia nellaItaliana (64 caselle) sia nellainternazionale (100 caselle) anche a livello europeo.